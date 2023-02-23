تأجيل دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023 إلى العام المقبل

أجلت دورة الألعاب الإفريقية 2023، التي كان يفترض إقامتها في الفترة الممتدة من 4 إلى 19 أوت المقبل بأكرا الغانية، إلى العام المقبل.

وكان يفترض أن تعرف دورة الألعاب الإفريقية بغانا، المقررة ما بين 4 و19 أوت المقبل، مشاركة ما لا يقل عن 5 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 55 دولة إفريقية في هذه الطبعة .

وأكدت التقارير أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها غانا تسببت في تأخير كبير على مستوى بناء المنشئات الخاصة باستضافة الحدث، الأمر الذي أجبر الدولة المضيفة على إعلان تأجيل هذا الموعد الرياضي التنافسي الإفريقي.

من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية غانية، أن دورة الألعاب الإفريقية تقرر تأجيلها إلى عام 2024 بعد تعثر جهود غانا لاستضافة دورة الألعاب في وقتها المحدد بسبب أمور متعلقة بحقوق التسويق التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا واتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية.