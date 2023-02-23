تأجيل دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023 إلى العام المقبل
أجلت دورة الألعاب الإفريقية 2023، التي كان يفترض إقامتها في الفترة الممتدة من 4 إلى 19 أوت المقبل بأكرا الغانية، إلى العام المقبل.
وكان يفترض أن تعرف دورة الألعاب الإفريقية بغانا، المقررة ما بين 4 و19 أوت المقبل، مشاركة ما لا يقل عن 5 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 55 دولة إفريقية في هذه الطبعة .
وأكدت التقارير أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها غانا تسببت في تأخير كبير على مستوى بناء المنشئات الخاصة باستضافة الحدث، الأمر الذي أجبر الدولة المضيفة على إعلان تأجيل هذا الموعد الرياضي التنافسي الإفريقي.
The 2023 Africa Games has been postponed to 2024 with no specific dates given, the LOC has announced in a press conference today. The games were scheduled for August 2023 in Accra but Ghana had been struggling to deliver the infrastructure in time for the games. #JoySports pic.twitter.com/zqgZNGab3f
— Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) February 21, 2023
من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية غانية، أن دورة الألعاب الإفريقية تقرر تأجيلها إلى عام 2024 بعد تعثر جهود غانا لاستضافة دورة الألعاب في وقتها المحدد بسبب أمور متعلقة بحقوق التسويق التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا واتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية.
Official: Africa Games postponed to next year. Date next year is still undecided. pic.twitter.com/wUEqw4WFaW
— Yaw (@theyawofosu) February 21, 2023