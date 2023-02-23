-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تأجيل دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023 إلى العام المقبل

عمر سلامي
  • 111
  • 0
تأجيل دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023 إلى العام المقبل
ح.م
شعار ألعاب أكرا 2023

أجلت دورة الألعاب الإفريقية 2023، التي كان يفترض إقامتها في الفترة الممتدة من 4 إلى 19 أوت المقبل بأكرا الغانية، إلى العام المقبل.

وكان يفترض أن تعرف دورة الألعاب الإفريقية بغانا، المقررة ما بين 4 و19 أوت المقبل، مشاركة ما لا يقل عن 5 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 55 دولة إفريقية في هذه الطبعة .

وأكدت التقارير أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها غانا تسببت في تأخير كبير على مستوى بناء المنشئات الخاصة باستضافة الحدث، الأمر الذي أجبر الدولة المضيفة على إعلان تأجيل هذا الموعد الرياضي التنافسي الإفريقي.

من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية غانية، أن دورة الألعاب الإفريقية تقرر تأجيلها إلى عام 2024 بعد تعثر جهود غانا لاستضافة دورة الألعاب في وقتها المحدد بسبب أمور متعلقة بحقوق التسويق التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا واتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية.

مقالات ذات صلة
الأندية الجزائرية “الإفريقية” تحافظ على حظوظها من دون تألق

الأندية الجزائرية “الإفريقية” تحافظ على حظوظها من دون تألق

إيقاف الرّجل الثاني في وفاق سطيف

إيقاف الرّجل الثاني في وفاق سطيف

سريع غليزان بات يملك صفرا من النّقاط!

سريع غليزان بات يملك صفرا من النّقاط!

“أونز مونديال” يستعرض أفضل 5 لحظات في مشوار محرز

“أونز مونديال” يستعرض أفضل 5 لحظات في مشوار محرز

هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن مواجهة المريخ السوداني

هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن مواجهة المريخ السوداني

نحو غياب حسين بن عيادة عن التربص القادم للخضر

نحو غياب حسين بن عيادة عن التربص القادم للخضر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد