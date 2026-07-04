تأجيل عطلة الأساتذة الجدد إلى غاية 30 جويلية

لارتباطهم بالتكوين البيداغوجي التحضيري على مدار 25 يوما

أقرت مديريات التربية للولايات التأخير في موعد خروج الأساتذة الجدد في عطلة سنوية، حيث جرى الاتفاق على تمديد تاريخ التوقيع على المحاضر إلى تاريخ 30 جويلية الجاري، وذلك لارتباطهم بالتكوين البيداغوجي التحضيري والذي سينطلق بداية من تاريخ الـ06 جويلية الجاري ويمتد على مدار 25 يوما من دون انقطاع من جهة، ومن جهة ثانية، لفرض الانضباط بمعاهد التكوين والتي ستحتضن العملية التكوينية، بوضع حد للتسيب، من خلال السهر على ضبط الحضور والغياب، وهو الإجراء التنظيمي الذي سيمس أيضا فئة المؤطرين.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح التكوين والتفتيش بمديريات تربية ولائية تعليمات صارمة لرؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط و ثانوي” ومديري مراكز إجراء التكوين، مؤرخة في الفاتح جويلية الجاري، تحثهم من خلالها على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ توجيهات جديدة على أرض الواقع، حيث أبلغتهم أن التوقيع على محاضر الخروج سيكون حصريا على مستوى معاهد التكوين المتخصصة، لفائدة فئتين اثنتين، ويتعلق الأمر بالأساتذة المتربصين والمدمجين بأمرية رئاسية بعنوان سنة 2025 والمعنيين بالتكوين التحضيري البيداغوجي، وكذا المشرفين على العملية التكوينية من مؤطرين.

ومن ثم، فإن تطبيق هذه التعليمات الجديدة ميدانيا، سيؤدي إلى تأخير خروج الأساتذة والمؤطرين في عطلة سنوية إلى غاية 30 جويلية الجاري، وهو تاريخ اختتام الدورة التكوينية الثالثة، والتي ستنطلق رسميا يوم الاثنين 06 من نفس الشهر، في حين أن باقي الأساتذة غير المعنيين بالتكوين، سيوقعون على محاضر الخروج بتاريخ الـ9 جويلية.

وعليه، فإن هذا الإجراء التنظيمي الصارم، يهدف بالأساس إلى ضبط حضور وغياب كافة المشاركين في الدورة التكوينية الثالثة من أساتذة ومؤطرين، ومنع أي تداخل قد يحدث في التواريخ أو الإجراءات الإدارية بين المؤسسات الأصلية ومراكز التكوين، لاسيما وأن العملية تتزامن مع فترة العطلة الصيفية.

وإلى ذلك، فإن هذه الإجراءات الجديدة، تأتي حرصا من الإدارة المحلية على ضمان السير الحسن والمنظم للعملية التكوينية الموجهة لفائدة الأساتذة الجدد في محطتها الأخيرة، على أن يتم اختتام العملية ككل بتنظيم الدورة الاستدراكية والمخصصة والموجهة حصرا للأساتذة الذين سجلوا غيابا في إحدى الدورات التكوينية سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة، والتي من المقرر برمجتها على مدار خمسة أيام، انطلاقا من يوم الأربعاء 02 سبتمبر القادم وإلى غاية يوم الاثنين 07 منه، مع إجراء امتحان نهاية التكوين والمناقشات بداية من الثلاثاء 08 سبتمبر وتمتد على مدار يومين.

وبالتالي، فإن الأساتذة الغائبين عن الدورتين الأولى والثانية، قد تقرر عدم استدعائهم لمتابعة الدورة التكوينية الثالثة أو الاستدراكية، وسيتم تأجيل برمجة تكوينهم خلال السنة التكوينية المقبلة 2026/2027.

هذا، ودعت المديريات الولائية كافة مديري المؤسسات التعليمية ومسؤولي المراكز إلى إيلاء أهمية قصوى لمضمون هذه التعليمات الجديدة، والحرص على تطبيقها بكل دقة ومسؤولية على أرض الواقع، وذلك لأجل ضمان نجاح هذه المحطة البيداغوجية الهامة التي تسبق الدخول المدرسي المقبل 2026/2027.