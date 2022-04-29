تأجيل عملية القرعة إلى تاريخ لاحق

تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023

قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، تأجيل عملية القرعة الخاصة بتصفيات البطولة الافريقية للاعبين المحليين (شان-2023)، التي من المقرر أن تستضيفها الجزائر من 8 إلى 31 جانفي القادم، إلى تاريخ لاحق بعدما كانت مقررة الجمعة.

وأوضحت الهيئة الكروية القارية في بيان لها عبر موقعها الرسمي أنه ”سيتم الكشف عن التاريخ الجديد للقرعة في الوقت المناسب”.

ومعلوم أن “الشان”، هي منافسة قارية خاصة باللاعبين الناشطين في البطولات المحلية لبلدانهم، والتي ستجرى من 8 إلى 31 جانفي 2023، بعد أن كانت مبرمجة السنة الجارية، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم اختيار الجزائر لتنظيم هذا الموعد خلال شهر سبتمبر 2018، في الوقت الذي تم تخصيص فيه أربعة ملاعب لاستضافة الموعد، وهي ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، الملعب الأولمبي الجديد بوهران، ملعب 19 ماي 1956 بعنابة وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.