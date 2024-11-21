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تأجيل عملية تحويل حركة المرور بالطريق السيار شرق-غرب إلى محطتي الدفع

الشروق أونلاين
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تأجيل عملية تحويل حركة المرور بالطريق السيار شرق-غرب إلى محطتي الدفع
أرشيف
تعبيرية

أعلنت صفحة “طريقي” التابعة لمصالح الدرك الوطني مساء الخميس، عن تأجيل عملية تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب، نحو محطتي الدفع في موزاية وخميس الخشنة.

وكانت عملية التحويل مبرمجة يومي 23 و 26 نوفمبر 2024 على التوالي، نحو كل من محطتي الدفع المذكورتين، قبل أن يتمّ تأجيلها إلى تاريخ لاحق، حسب المصدر ذاته.

وفي 19 نوفمبر الجاري، كشفت ذات الصفحة أنه سيتم تحويل حركة المرور نحو المحطتين بسبب وجود أشغال ستدوم 10 أيام. مؤكدة في نفس الوقت أن التحويل لا علاقة له بالشروع في دفع رسوم السير على الطريق السيار.

كما أوضحت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في بيان، أن “برمجة تحويل حركة المرور من المسار الحالي للطريق السيار شرق-غرب نحو الرواق المخصص لمحطتي الدفع بـ:

  • موزاية في ولاية البليدة،
  • وخميس الخشنة في ولاية بومرداس،

يدخل في إطار أشغال الصيانة الدورية للطريق”. مضيفة أن الإجراء “لا يتعلق بتاتا بالشروع في أي عملية تتعلق بدفع رسم للمرور بالطريق السيار شرق-غرب، باعتبار أنها غير مدرجة في برنامج الحكومة”.

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