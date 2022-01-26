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الجزائر
بطلب من دفاع المتهمين

تأجيل قضية “عمر بن عمر” بسبب غياب المحامين

نوارة باشوش
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تأجيل قضية “عمر بن عمر” بسبب غياب المحامين
أرشيف
محمد العيد بن عمر مالك مجمع عمر بن عمر

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال عمر بن عمر الى تاريخ 2 فيفري الداخل.
والتأجيل كان بسبب غياب المحامين الذين سيستأنفون العمل الخميس.

وإلى جانب عبد المالك سلال، سيمثل كل من الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إلى جانب عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، كما ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا “جميلة تمازريت” كشاهدة في قضية الحال، حيث ستوجه للمتهمين تهما ثقيلة حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها تهم منح امتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة .

وتتعلق القضية التي ستطرح للمناقشة بعد أيام باتهامات وجهت لمجمع عمر بن عمر، حول استفادته من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تصريحات.

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