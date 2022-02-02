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الجزائر

تأجيل قضية “عمر بن عمر” بسبب غياب سلال والمحامين

نوارة باشوش
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تأجيل قضية “عمر بن عمر” بسبب غياب سلال والمحامين
أرشيف
محمد العيد بن عمر مالك مجمع عمر بن عمر

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال عمر بن عمر الى تاريخ 16 فيفري.

وجاء التاجيل كان بسبب غياب الوزير الاول السابق عبد المالك سلال المتواجد في مستشفى مصطفى باشا لدواعي صحية، وكذا إصابة عدد من المحامين بفيروس كورونا.

وإلى جانب عبد المالك سلال، سيمثل كل من الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إلى جانب عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، كما ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا “جميلة تمازريت” كشاهدة في قضية الحال، حيث ستوجه للمتهمين تهما ثقيلة حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، منها تهم منح امتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة .

وتتعلق القضية التي ستطرح للمناقشة بعد أيام باتهامات وجهت لمجمع عمر بن عمر، حول استفادته من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تصريحات.

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