تأجيل قضية عولمي إلى 19 سبتمبر المقبل

مجلس قضاء العاصمة:

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، النظر في الدعوى المدنية الخاصة بملف تركيب السيارات المتابع فيها صاحب مجمع سوفاك، مراد عولمي، وعدد من الوزراء إلى تاريخ 19 سبتمبر المقبل، وهذا بطلب من الدفاع.

ويعتبر هذا التأجيل الأول الذي يطال القضية التي رجعت من جديد للواجهة في شقها المتعلق بالدعوى المدنية دون التطرق للدعوى العمومية، وهذا بعد تثبيت قرار الإدانة في شقها الجزائي من قبل المحكمة العليا على إثر رفض الطعن بالنقض المقدم من قبل جميع أطراف الدعوى المتهمين والنيابة العامة وقبولها فقط فيما يخص الطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

جدير بالذكر أن دفاع الخزينة العمومية سيطالب برفع قيمة التعويضات المالية المفروضة على المتهمين في الملف المتابعين بجرائم الفساد والتحويل غير القانوني للأموال إلى الخارج والحصول على امتيازات غير مبررة على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية.