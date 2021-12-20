تأجيل “كان” 2022؟ “الكاف” تردّ

ردّ رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، الإثنين، على مزاعم تأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُفترض تنظيمها بِالكاميرون انطلاقا من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري 2022.

جاء ذلك على هامش زيارة قادت باتريس موتسيبي، الإثنين، إلى الكاميرون. ووفقا لِما نقلته على لسانه الصحافة المحلية.

وقال باتريس موتسيبي: “بيتُنا ملك لأفريقيا. نحن صرحاء للغاية فيما يتعلّق بِالتزامنا بِإنجاح بطولة كأس إفريقيا للأمم في الكاميرون”.

وتضغط عدّة أطراف على “الكاف” هذه الأيّام من أجل تأجيل البطولة الإفريقية إلى موعد آخر، بِحجّة عودة شبح جائحة “كورونا” وفيروس “أوميكرون” تحديدا.

ويتقدّم الأوروبيون (رؤساء أندية…) صفوف دعاة التأجيل، وهو سرّ قول رئيس “الكاف” إن البيت بيتنا ونفعل ما نشاء وما يحلو لنا.

وأضاف الرّجل الأوّل في “الكاف”: “لقد جعلنا الكاميرون وإفريقيا فخورين، وأنا واثق من أنه في اجتماعاتنا اليوم وغدا يُمكننا أن نأتي إليكم ونمنح إفريقيا والعالم الثقة التي نتمتّع بها”، في تلميح إلى إصرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على تنظيم “الكان” في مكانه وتاريخه المضبوطَين سلفا.