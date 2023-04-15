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رياضة

تأجيل لقاء شبيبة القبائل وتعيين حكام مباراة الحمراوة وبلوزداد

عمر سلامي
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تأجيل لقاء شبيبة القبائل وتعيين حكام مباراة الحمراوة وبلوزداد
ح.م
شبيبة القبائل

أجلت رابطة كرة القدم المحترفة، اللقاء المتأخر لشبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة، الذي كان مبرمجا الأحد، كما عينت لجنة التحكيم، حكام المباراة المتأخرة التي ستجمع الاثنين بين مولودية وهران وشباب بلوزداد.

وتقدم كل من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، إلى الرابطة بطلب من أجل تأجيل لقاءيهما المتأخرين، أمام مولودية وهران وإتحاد العاصمة على التوالي، بهدف التحضير في أريحية لذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا.

ورفضت الرابطة تأجيل اللقاءين بسبب البرمجة، وكذلك مطالبة الأندية بلعب كل اللقاءات المتأخرة قبل استئناف لقاءات البطولة.

وأعلنت لجنة التحكيم عن تعيين ثلاثي تحكيم يقوده الحكم مزياني، لإدارة هذه مباراة مولودية وهران وشباب بلوزداد المتأخرة عن الجولة الـ18 .

وسيساعد الحكم مزياني في إدارة هذا اللقاء، مناصر حكم مساعد أول، وبن دعاس مساعد حكم ثاني، بالإضافة نادر كحكم رابع.

من جهة أخرى، قرّرت رابطة كرة القدم المحترفة، في الأخير، العودة في قرارها بشأن لقاء شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة المتأخر عن الجولة الـ18 .

وقرّرت الرابطة تأجيل المباراة، إلى موعد لاحق، بعد تلقيها مراسلة من والي ولاية تيزي وزو، بضرورة تأجيل المباراة.

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