تأجيل مباراة وتنظيم أُخرى بِمُدرّجات شاغرة

"الشناوة" لن يحضروا وقائع مباراة فريقهم المولودية مع اتحاد خنشلة.

تشهد الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، تأجيل مباراة وتنظيم أُخرى بِمدرجات شاغرة.

وتُجرى سبعة لقاءات من عمر هذه الجولة بِتاريخَي الـ 30 والـ 31 من شهر ماي الحالي.

وتُقام مباراة مولودية الجزائر والضّيف اتحاد خنشلة بِمُدرّجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على “العميد”. على أن يحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء فعّاليات هذه المواجهة.

وتأجّلت مباراة شبيبة الساورة والزّائر اتحاد العاصمة إلى تاريخ لم يُضبط بعد، بِسبب انشغال فريق “سوسطارة” بِنهائي كأس “الكاف”.

وتشكّل جدول مقابلات هذه الجولة، بِذكر التواريخ والمواقيت والملاعب، على النّحو التّالي (اضغط هنا).