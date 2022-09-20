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رياضة
بسبب تواجد أكثر من ثلاثة لاعبين عن كل فريق مع منتخب المحليين

تأجيل مباراتين من الرابطة المحترفة الأولى

الشروق الرياضي
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تأجيل مباراتين من الرابطة المحترفة الأولى

تم تأجيل مباراتي شباب بلوزداد -مولودية الجزائر واتحاد الجزائر- نادي بارادو، لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى المحترفة، التي كانت مقررة السبت 24 سبتمبر، إلى تاريخ لاحق، بسبب تواجد أكثر من ثلاثة لاعبين عن كل فريق مع منتخب اللاعبين المحليين الموجود في تربص مغلق بقسنطينة، حسبما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة.

واستدعى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، سبعة لاعبين من اتحاد الجزائر، وسبعة لاعبين من شباب بلوزداد، وخمسة لاعبين من مولودية الجزائر، للتربص الذي انطلق الاثنين بقسنطينة، تحسبا للمباراتين الوديتين، أمام على التوالي، نيجيريا يوم الجمعة بملعب حملاوي بقسنطينة والسودان في 29 سبتمبر بملعب ميلود هدفي بوهران.

وجاء في بيان الهيئة الكروية على موقعها الرسمي: “بعد تلقيها لطلب من الأندية المعنية، قرّرت رابطة كرة القدم المحترفة، تأجيل إلى تاريخ لاحق، مباراتي شباب بلوزداد- مولودية الجزائر واتحاد الجزائر- نادي بارادو لحساب الجولة الخامسة للبطولة المحترفة اللتين كانتا مقررتين، يوم السبت 24 سبتمبر وتم الإبقاء على تاريخ 24 سبتمبر لإجراء المقابلات الست الأخرى للجولة الخامسة.

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