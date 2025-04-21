تأجيل مباريات الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تأجيل المباريات المبرمجة الاثنين، بعد وفاة البابا فرنسيس.

وأعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر 88 عاما، بعد نجاته في الآونة الأخيرة من أزمة خطيرة إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي في بيان لها تأجيل مباريات الإثنين، في الدرجة الأولى ودوري الشباب تحت 19 عاما.

وأجلت 4 مباريات من الدوري الإيطالي كانت مبرمجة الاثنين، ويتعلق الأمر بمباراة تورينو و أودينيزي، وكالياري أمام فيورنتينا، و جنوى ضد لاتسيو، ومباراة بارما أمام جوفنتوس.

وسيتم الإعلان عن موعد المباريات المؤجلة في وقت لاحق.