تأجيل مثول ياريشان أمام العدالة إلى الخميس

أجل وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الأربعاء، مثول رئيس نادي شبيبة القبائل يزيد ياريشان، رفقة وكيل لاعبين، واللاعب حراڨ شمس الدين، الذين أوقفوا صبيحة الثلاثاء بعد خرقهم للبروتوكول الصحي.

وكان مقررا أن يمثل الموقوفون أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس، صبيحة الأربعاء، بعد تقديمهم من قبل الشرطة القضائية.

وأوقف أفراد الشرطة يزيد ياريشان ونسيم سعداوي واللاعب حراق بِالعاصمة في ساعة مُبكّرة من صباح الثلاثاء (الثانية صباحا). بِسبب خرقهم للبروتوكول الصحي المُتّخذ لِتطويق مخاطر جائحة “كورونا”.

ونُقل الموقوفن إلى مقرّ الأمن أين دُوّن ضدهم محضر قضائي، تمهيدا لمثولهم أمام العدالة.

وكان ياريشان بِصدد جلب متوسط الميدان شمس الدين حراق، من نادي مولودية الجزائر إلى فريق “الكناري”. عِلما أن هذا اللاعب كان مُرافقا للثنائي ياريشان ومدير أعماله سعداوي حين إيقافهما من طرف رجال الأمن.

ويرتبط شمس الدين حراق – 19 سنة، وابن بوروبة (الحراش) – مع المولودية بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.