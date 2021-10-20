-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

تأجيل مثول ياريشان أمام العدالة إلى الخميس

نوارة باشوش
  • 1604
  • 0
تأجيل مثول ياريشان أمام العدالة إلى الخميس
أرشيف
رئيس نادي شبيبة القبائل يزيد ياريشان

أجل وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الأربعاء، مثول رئيس نادي شبيبة القبائل يزيد ياريشان، رفقة وكيل لاعبين، واللاعب حراڨ شمس الدين، الذين أوقفوا صبيحة الثلاثاء بعد خرقهم للبروتوكول الصحي.

وكان مقررا أن يمثل الموقوفون أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس، صبيحة الأربعاء، بعد تقديمهم من قبل الشرطة القضائية.

وأوقف أفراد الشرطة يزيد ياريشان ونسيم سعداوي واللاعب حراق بِالعاصمة في ساعة مُبكّرة من صباح الثلاثاء (الثانية صباحا). بِسبب خرقهم للبروتوكول الصحي المُتّخذ لِتطويق مخاطر جائحة “كورونا”.

ونُقل الموقوفن إلى مقرّ الأمن أين دُوّن ضدهم محضر قضائي، تمهيدا لمثولهم أمام العدالة.

وكان ياريشان بِصدد جلب متوسط الميدان شمس الدين حراق، من نادي مولودية الجزائر إلى فريق “الكناري”. عِلما أن هذا اللاعب كان مُرافقا للثنائي ياريشان ومدير أعماله سعداوي حين إيقافهما من طرف رجال الأمن.

ويرتبط شمس الدين حراق – 19 سنة، وابن بوروبة (الحراش) – مع المولودية بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

مقالات ذات صلة
أردوغان يرد على الإعلام الأمريكي الذي يشكك بصحته بهذا الفيديو!

أردوغان يرد على الإعلام الأمريكي الذي يشكك بصحته بهذا الفيديو!

بين البدعة والعادة.. هذه أشهر الفتاوى حول الاحتفال بالمولد النبوي

بين البدعة والعادة.. هذه أشهر الفتاوى حول الاحتفال بالمولد النبوي

زواج بقرار جمهوري.. السيسي يسمح لوزير بالارتباط من مغربية

زواج بقرار جمهوري.. السيسي يسمح لوزير بالارتباط من مغربية

هل خطط محرز لدخول عالم السينما من بوابة مسلسل فرنسي شهير؟

هل خطط محرز لدخول عالم السينما من بوابة مسلسل فرنسي شهير؟

إعفاءات جبائية على تذاكر السينما والتحف الفنية

إعفاءات جبائية على تذاكر السينما والتحف الفنية

تراثنا يتعرض للسرقة لأننا لم نحسن الترويج له

تراثنا يتعرض للسرقة لأننا لم نحسن الترويج له

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد