تأجيل محاكمة الأخوين حدّاد عن قضية تضخيم الفواتير

رئيس "الأفسيو" السابق تحصل على امتيازات غير مبررة

أجلت محكمة فلاوسن بوهران، الثلاثاء، الجلسة الخاصة بقضية تضخيم الفواتير والامتيازات غير القانونية في دخول بواخر رجل الأعمال الموقوف علي حداد المتابع في عدد من قضايا الفساد، إلى تاريخ 27 أكتوبر الجاري، وذلك بأمر من هيئة المحكمة لتحضير محاكمة عن بعد لهذا الأخير وشقيقه الموقوفين، بسبب الإجراءات الاحترازية المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأفادت مصادر قضائية لـ”الشروق”، أن جلسة محاكمة الشقيقين “حداد” و11 شخصا في حال إفراج، تأجلت للمرة السادسة على التوالي، بعد ما كان مقررا الفصل فيها أمس الثلاثاء، وذلك بعد تأجيلها بتاريخ 15 جوان الماضي بسبب ظروف تواجد المحكوم عليهما في قضايا فساد في سجن تازولت في باتنة.

وتقول المصادر، إن التأجيل كان منتظرا لخضوع “علي حداد” إلى جلسات محاكمات متوالية خلال أيام الأسبوع الجاري، سواء جلسات الاستئناف عن الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أو خضوعه إلى جلسات تحقيق في قضايا فساد مفتوحة على مستوى هيئات تحقيق القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ذاته.

ويتابع علي حداد وشقيقه صاحب شركة عبور، في قضية ثقيلة على مستوى محكمة وهران، تتصل مباشرة بالامتيازات غير المبررة التي حصل عليها دون الآخرين، في تفريغ البواخر قبل الآجال المحددة، وذكرت المستندات القضائية التي بحوزة “الشروق”، أن صاحب مجمع حداد، حصل على امتيازات غير مشروعة، حيث بعد فحص ودراسة الملفات، تبين وجود 10 فواتير لم تتضمن تكاليف تنظيف وتطهير الباخرة، كما تم حساب الخدمات على أساس أن البضاعة عبارة عن حديد بالرغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران 4.71122730 دج.

وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، فصلت في الاستئناف الذي قدمته نيابة محكمة وهران في أمر انتفاء وجه الدعوى الصادر عن قاضي التحقيق، لفائدة عدد من المتهمين، وذلك بقضائها من جديد بمواصلة التحقيق في ذات القضية، بحجة أن التحقيق الابتدائي لم يسلط الأضواء على عديد النقاط، وبالتالي خلصت غرفة الاتهام إلى أن القضية غير جاهزة للتصرف فيها، وهو ما يستدعي مواصلة التحقيق، حتى يتسنى جمع كافة والقرائن والأدلة الكافية.