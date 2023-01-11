تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة وطحكوت وحداد وكونيناف إلى 18 جانفي

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى تاريخ 18 جانفي 2023، محاكمة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الشخصي، السعيد بوتفليقة ومن معه بطلب من هيئة الدفاع وكذا لإستدعاء الشهود المتغيبين عن الجلسة.

ويتابع في ملف الحال أيضا كل من رجال الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري والنائب البرلماني الطاهر ميسوم المعروف باسم “سبيسفيك” إلى جانب أزيد من 65 متهما بينهم أفراد عائلات رجال الأعمال المسجونين.

ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتراوح بين إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.