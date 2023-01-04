تأجيل محاكمة السعيد وطحكوت وحداد وكونيناف إلى 11 جانفي

بطلب من هيئة الدفاع.. قاضي القطب الاقتصادي والمالي يقرر:

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى تاريخ 11 جانفي 2023، محاكمة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الشخصي، السعيد بوتفليقة ومن معه بطلب من هيئة الدفاع .

وبعد أن نطق قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بالأحكام في ملف الفساد المتابع فيه رجل الأعمال ومالك مجمع “غلوبال غروب”، حسان عرباوي، وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات وربط الاتصال بالمؤسسات العقابية، حيث يتواجد كل من محي الدين طحكوت بسجن بابار بخنشلة، وعلي حداد بسجن تازولت بباتنة، والسعيد بوتفيلقة بسجن البيض، شرع رئيس الجلسة في المناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، لتتقدم بعدها مباشرة هيئة الدفاع بطلب منح مهلة أخرى وإرجائها إلى تاريخ لاحق، ليقرر رئيس الجلسة تأجيل جلسة المحاكمة إلى الأسبوع المقبل الموافق لـ11 جانفي الجاري.

ويتابع في ملف الحال أيضا كل من رجال الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري والنائب البرلماني الطاهر ميسوم المعروف باسم “سبيسفيك” إلى جانب أزيد من 65 متهما بينهم أفراد عائلات رجال الأعمال المسجونين، بتهم ثقيلة تتراوح بين إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.