تأجيل محاكمة المتهمين بقتل “جمال بن سماعيل”

تهم ثقيلة تلاحق 102 شخص

أجلت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، في العاصمة، الثلاثاء محاكمة المتهمين في قتل وسحل جمال بن سماعيل بعد مرور عام كامل عن الحادث، وهي القضية التي هزت الرأي العام نظرا لبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الضحية، بعد التنكيل بجثته وتشويهها وارتكاب أفعال مست بوحدة التراب الوطني.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى ادلورة القادمة، بعد طلب من الدفاع من أجل توفير خدمة الفيديو بالقاعة، لمشاهدة مقاطع حول الحادثة.

الحادثة المروعة التي شهدتها قرية الأربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو شهر أوت الفارط، طرحت على طاولة قاضي المحكمة الجنائية بعد برمجة الملف ضمن الجدول التكميلي للدورة العادية لسنة 2022، أين سيمثل 102 متهم من بينهم 99 موقوفا بالمؤسسة العقابية في القليعة، كما سيتابع في الملف ثلاث نساء ويتعلق الأمر بالمدعوات “إ.رشيدة”، “م.نبيلة”، “ن.وردية”، إلى جانب 7 متهمين يتواجدون تحت الرقابة القضائية استفادوا من الإفراج المؤقت وهم على التوالي ” ش.نبيل” ،”م.محند”، ” م.زكرياء”، “م.احمد”، “ا.ب” وكل من “ح.ب” و”خ.ا”، كما وجه الاستدعاء من قبل المحكمة لعشرات الشهود وأطراف مدنية منهم عائلة الضحية ومتضررين من الحرائق التي التهمت بيوت ومزارع المواطنين، وتسببها في خسائر بشرية والثروة الحيوانية.

وستوجه محكمة الجنايات 24 تهمة في قضية جمال بن سماعيل بين جناية وجنحة للمتهمين البالغ عددهم إجمالا 102 شخص، أبرزها جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.

وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب جناية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات. وكذا تهم الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، المؤامرة التي يكون الغرض منها التخريب في منطقة أو أكثر.

وجناية التعذيب والتحريض عليه وجنحة التجمهر المسلح والمساس بوحدة وسلامة الوطن، وجنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها وتخريب ملك الغير، جنحة التمييز وخطاب الكراهية، وجنحة إنشاء وتأسيس وتنظيم تسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال إرهابية، وتخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وجناية وضع النار عمدا في الحقول المزروعة أشجار مما أدى إلى وفاة أشخاص.