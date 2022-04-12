تأجيل محاكمة المديرين السابقين لسوناطراك إلى 10 ماي

متابعون في فضيحة تكرير الغاز بأرزيو

قررت رئيسة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل المحاكمة الثانية للمديرين العامين الأسبقين محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي، المتابعين رفقة الوزير السابق شكيب خليل الفار من العدالة في فضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية GNL3، إلى تاريخ 10 ماي الداخل.

التأجيل في ملف الحال جاء بطلب من هيئة الدفاع من جهة، وباعتبار أن الملف تم طرحه على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة في أول جلسة، إذ وبعد أن قامت القاضي بالمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية التي تأسست في القضية، تقدمت هيئة الدفاع للتأسيس في القضية لتلتمس من رئيسة الجلسة تأجيل المحاكمة، كما غابت شركة سونطراك التي تأسست كطرف مدني مع غياب ممثلي الشركات المتهمة إلى جانب المتهمين الأجانب، ليوافق القاضي على الطلب ويقرر تأجيلها إلى تاريخ المذكور أعلاه.

ويتابع في ملف الحال إلى جانب، الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، والذي صدر في حقه أوامر بالقبض الدولي، كل من المديرين العامين الأسبقين لمجمع سوناطراك عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان وقد وجهت لهؤلاء، تهم تتعلق “بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب جنحتي تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتهم أخرى..

وقد أدان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض وحجز جميع ممتلكاته وعقاراته داخل وخارج الوطن، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية” GNL3″، كما تم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار على محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعد أن ثبتت في حقه تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم.

وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار غرامة مالية في حق فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق لسونطراك عن تهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد والبراءة من باقي التهم.