تأجيل محاكمة الوالي موسى غلاي إلى 26 جويلية

أجل القطب الجزائي الإقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، الاثنين، محاكمة الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ومدير أملاك الدولة علي بوعمريران و15 متهما في قضية التلاعب بالعقار فيما يعرف بفضيحة بارك فاملي الى تاريخ 26 جويلية الجاري.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع وممثل الخزينة العمومية لعدم اطلاعهم على الملف.

وفي 17 جوان 2021، أحال قاضي التحقيق القطب الجزائي الإقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، ملف الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي المتابع في قضية فساد، على قسم الجدولة لذات المحكمة لبرمجة محاكمته.

ويتابع الوالي السابق غلاي بتهم استغلال التفوذ ومنح امتيازات للغير وفقا لنا تضمنه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، من خلال منحه لعقار سياحي بولاية تيبازة لصالح رجل أعمال نافذ دون وجه حق.