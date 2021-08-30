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الجزائر
طلب من هيئة الدفاع وممثل الخزينة العمومية

تأجيل محاكمة الوزيرة هدى فرعون إلى 20 سبتمبر

نوارة باشوش
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تأجيل محاكمة الوزيرة هدى فرعون إلى 20 سبتمبر

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الإثنين، محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون ومن معها إلى تاريخ 20 سبتمبر المقبل.

وجاء التأجيل بناء على طلب ممثل الخزينة العمومية، باعتبار أن الجلسة هي الأولى، فيما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين إحضار المسؤول المكلف بإنجاز تقرير الخبرة القضائية، إذ وبعد أن أعلن عن افتتاح الجلسة في حدود الساعة التاسعة والنصف والمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، تقدم المحامون ودفاع خزينة الدولة بطلب التأجيل، والذي وافق عليه القاضي محددا تاريخ 20 سبتمبر يوما للمحاكمة.

ويتابع في ملف الحال إلى جانب الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون المتواجدة رهن الحبس، الأمين العام السابق للوزارة والمدير العام لاتصالات الجزائر،”ع.خ” الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، وعدد من الإطارات بالوزارة واتصالات الجزائر، حيث وجهت لهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بـ”مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة”.

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