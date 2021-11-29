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الجزائر
بسبب إضراب المحامين.. القطب المالي والاقتصادي يقرر:

تأجيل محاكمة الوزير الأسبق حطاب ومن معه إلى 8 ديسمبر

نوارة باشوش
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تأجيل محاكمة الوزير الأسبق حطاب ومن معه إلى 8 ديسمبر
أرشيف
محمد حطاب

أجل القطب الجزائي والاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، محاكمة الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب ومن معه من رجال أعمال إلى 8 ديسمبر الداخل، فيما قرر القاضي أيضا تأجيل محاكمة الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف إلى تاريخ 6 ديسمبر.

الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف أمام القطب في 6 ديسمبر

وجاء التأجيل بعد أن طلب رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، محمد كمال بن بوضياف من المتهمين، البت أو عدم البت في المحاكمة، إلا أن هؤلاء وبالإجماع رفضوا ذلك، بسبب غياب هيئة الدفاع بعد دخول المحامين في إضراب يدوم 4 أيام.

وقد تم فتح ملف الوزير السابق للرياضة، محمد حطاب، قبل إحالته على قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، بموجب الأمر الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والمؤرخ في 1 جويلية 2020 تحت رقم 02/2020، بتعيين مصالح المفتشية العامة للمالية سواء المركزية أو الجهوية من أجل إجراء خبرة بغية القيام بتحقيقات ميدانية بولاية سيدي بلعباس للتحقق من صحة المعلومات الواردة، بخصوص منح امتيازات للأوعية العقارية و”البزنسة” بأراضي الدولة لصالح عدد من رجال الأعمال بالولاية.

وفي سياق متصل، أجل القاضي بن بوضياف محاكمة الوالي السابق لولاية الجلفة حمانة قنفاف ومن معه إلى تاريخ 6 ديسمبر الداخل، حيث يتابع هذا الأخير في ملف فساد يتعلق بمنح عقار في الولاية.

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