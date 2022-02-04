تأجيل محاكمة حداد وغول وقاضي إلى 17 فيفري

أجل قاضي الفرع الثالث لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الخميس، مناقشة ملف الفساد المتابع فيه رجل الأعمال ورئيس الأفسيو السابق علي حداد، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة قطاع النقل والأشغال العمومية،حيث تقرر محاكمة المتهمين فيها يوم 17 فيفري الجاري، بطلب من المحامين وعدد من المتهمين المصابين بكوفيد ـ 19.

ويتعلق الملف الذي سيتم البث فيه بتاريخ السالف الذكر، بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى رقم 42 على مسافة 9 كلم وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب، المتابع فيه رئيس منتدى رجال الأعمال السابق علي حداد المتواحد بالمؤسسة العقابية تازولت بباتنة، رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية وهم كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي إلى جانب المديرين سابقين للأشغال العمومية “خ. علي” و”ب. محمد عبد الصمد” إلى جانب المتهم “ب. سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق.

في انتظار تفاصيل أكثر عن الملف من خلال الاستجواب الذي سيباشره قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الخميس 17 فيفري الجاري، بعد سماع تصريحات المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وأيضا تهمة تعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية بالإضافة إلى تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وهي التهم التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 /06.