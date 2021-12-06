تأجيل محاكمة رجل الأعمال خربوش إلى 20 ديسمبر

أويحيى سيمثل شاهدا في القضية

أجلت محكمة القطب الإقتصادي والمالي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة محاكمة رجل الأعمال “خربوش” صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” إلى 20 ديسمبر الجاري بطلب من الدفاع.

يتابع في القضية إلى جانب رجل الأعمال خربوش وأفراد عائلته وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بمعية ولاة للجمهورية و21 إطارا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية، فيما سيمثل الوزير الأول السابق أحمد اويحيى كشاهد في الملف .

وجهت للمتهمين عدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، وتخص منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج