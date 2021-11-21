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بطلب من هيئة الدفاع

تأجيل محاكمة طحكوت.. وشقيقه بالمستشفى

الشروق
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تأجيل محاكمة طحكوت.. وشقيقه بالمستشفى
أرشيف

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، الأحد محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى 28 نوفمبر الجاري، المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيران الأولان الأسبقان، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.

وجاء قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هيئة الدفاع بسبب تواجد أحد المتهمين (طحكوت رشيد) بالمستشفى، وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.

س. ع

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