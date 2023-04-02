تأجيل محاكمة قيادي بـ”كتيبة الأرقم الإرهابية”

جماعته سطت على كتب ومصاحف من المساجد

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس البت في قضية خاصة بإرهابي سابق في 47 من العمر كان قد تولّى إمارة سرية بـ”كتيبة الأرقم” التي عرفت بنشاطها الإجرامي طوال العشرية السوداء، خاصة على مستوى الجهة الغربية للولاية. وتوبع المتهم بتهم انشاء جماعة ارهابية مسلحة، القتل العمدي ومحاولة القتل مع سبق الإصرار باستخدام سلاح ناري، إلى جانب ابتزاز مواطنين من أجل الحصول على مبالغ مالية باسم الزكاة، وضع المتفجرات عمدا من أجل القتل والإضرار بعناصر الجيش الوطني ومصالح الأمن مع المواطنين.

ولم ينكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه واعتبر نفسه من ضمن الشباب المغرر بهم في سنوات التسعينات، حيث أنه التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة في سرية “جراح” ببني عمران وهو لم يبلغ سن العشرين بعد وقد كلف بعدة مهام منها العمل على تجنيد أبناء المنطقة وكذلك تسهيل عمليات تنقل زملائه في الكتيبة إلى جانب أعمال أخرى كجلب الذخيرة والمؤن، لكن التحريات التي قامت بها مصالح الأمن حول المتهم ومشواره داخل الجماعات المسلحة ثبت تورطه في جملة من الأفعال الإجرامية الخطيرة التي شارك فيها بين سنتين 1994 و2001 على رأسها أعمال التقتيل التي مست بجنود عسكريين على فترات منها عسكريين في مقهى ببني عمران و7 آخرين في عملية تمت بمفرزة الحصيد بذات المنطقة ناهيك عن قتل 4 من عناصر الجيش قرب الثانوية.

ولعل الأخطر من هذا، تلك التفجيرات التي كانت تشهدها الساحات العمومية والطرقات الرئيسية مع الحواجز الأمنية والتي أسفرت عن حصد أرواح عديد من أفراد قوات الأمن ومدنيين، كما شارك المتهم حسب ما جاء في التحقيقات الأولية وتراجع عنه في المحاكمة في أعمال أخرى تعلقت بالحرق والسرقات أهمها سلب المواطنين أموالا بالملايين ونهب كتب دينية ومصاحف من مساجد المنطقة وحرق سيارة نقل الجرائد بوسط مدينة بني عمران مسقط رأس هذا الأخير الذي تم توقيفه في إحدى عمليات عناصر الجيش وتحويله على التحقيق ومن ثم لمحكمة الجنايات.