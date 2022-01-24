تأجيل محاكمة لوح وكونيناف إلى 7 فيفري

المتهمون تمسكوا بالدفاع.. وقضاة شهود في الملف

أجل رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، الاثنين، محاكمة الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل، بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، إلى تاريخ 7 فيفري، فيما سيمثل خلال المحاكمة قضاة كشهود في ملف الحال.

وبعد دخول المتهمين الموقوفين في ملف الحال، وهما الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، ورجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، قاعة الجلسات، وبعد المناداة على المتهمين، والشهود وهم قضاة، وبعد تخيير الموقوفين بين التمسك بدافعهم أو البت في المحاكمة، فضلوا حضور محاميهم، فيما التمس المفتش العام لوزارة العدل بن هاشم الطيب، غير الموقوف في الملف من القاضي تأجيل محاكمة الحال، إلى ما بعد 30 جانفي والتاريخ الذي برمجت فيه محكمة الجنايات الاستئنافية، القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات للدار البيضاء نهاية العام المنصرم، ليقرر رئيس القطب تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 7 فيفري الداخل.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، قد أحال الملف نهاية شهر ديسمبر 2021، حيث يتابع الطيب لوح في ملف الحال بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 في فقرته رقم 1 وتتعلق بجنح استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة لصالح رجل الأعمال وأحد المقربين إلى الرئيس السابق طارق نوة كونيناف.

القضية حسب معلومات بحوزة “الشروق” تعود إلى إصدار حكم قضائي عن محكمة مستغانم يدين طارق نوة كونيناف بالحبس مع الإيداع، حيث صدر في حقه الأمر بالقبض والسبب يتعلق بعدم هذا الأخير للضرائب المدان بها والمقدرة بالملايير، ومن المفروض ووفقا للإجراءات القانونية فإن هذا طارق نوة كونيناف ملزم بأن يدخل السجن حتى يفرغ الأمر بالقبض الصادر ضده، إلا أن ذلك لم يتم وهذا بعد أن تدخل الوزير السابق للعدل الطيب لوح.