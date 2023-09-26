تأجيل محاكمة لويزة حنون ولعبيدي لغياب الدفاع

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، محاكمة الأمينة العامة السابقة لحزب العمال لويزة حنون، على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي بتهمة “القذف”، وذلك إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل، لتخلف دفاع المتهمة عن حضور الجلسة.

ويذكر أن وقائع ملف الحال تعود لسنة 2019، عقب شكوى رفعتها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ضد رئيسة حزب العمال لويزة حنون، على خلفية تصريحات أدلت بها الأخيرة في مقال صحفي تم نشره في جريدة “ليبرتي” بتاريخ 8 ماي 2015، حيث اتهمت لعبيدي بالتورط في وقائع فساد بوزارة الثقافة، وتضارب المصالح ومنح دعم لمؤسسة إنتاج سينمائية هي من المساهمين فيها، ومن بين الاتهامات التي وجهتها لها لويزة حنون ونواب الحزب، هي أن لعبيدي قدمت مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال” لأجل إنتاج فيلم بصفتها عضوا بالشركة ولها أسهم فيها.

وكانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت حكما يقضي بإدانة الأمينة العامة السابقة لحزب العمال، وتسليط غرامة مالية نافذة بقيمة 30 ألف دينار في حقها، مع الحكم بتعويض للوزيرة عبيدي قيمته 200 مليون سنتيم عن تهمة القذف، كما صرحت حنون خلال محاكمتها السابقة، أنه خلال الإدلاء بتصريحاتها ضد لعبيدي، كانت تملك الحصانة البرلمانية ضد أي متابعة قضائية.