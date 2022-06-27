تأجيل محاكمة مدير مطار الجزائر السابق و12 متهمًا

بطلب من هيئة الدفاع إلى 4 جويلية المقبل

أجل رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين، محاكمة الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات، طاهر علاش رفقة 12 متهما، إلى تاريخ 4 جويلية الداخل.

وجاء التأجيل بطلب من الدفاع الذي التمس من هيئة المحكمة مهلة إضافية لدراسة الملف جيدا، كما طالب المحامي، مؤنس لخضاري، من القاضي برمجة المحاكمة عن بعد لصالح موكله وهو رعية أجنبي، لينسحب رئيس القطب الاقتصادي والمالي للنظر في الطلبات المقدمة التي فصل فيها برفض “المحاكمة عن بعد” لعدم إمكانية الربط التقني، فيما قرر تأجيل المحاكمة إلى الاثنين.

وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال، تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وتم فتح ملف الحال على مستوى الغرفة الثامنة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، ليتم التنازل عنه للقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وبالضبط عند قاضي التحقيق الغرفة الثانية الذي أصدر بتاريخ 9 جوان الجاري أمرا بإحالة قضية مطار الجزائر على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، بعد أن أمر بحجز جميع الممتلكات والعقارات والحسابات البنكية الخاصة بالرئيس المدير العام طاهر علاش.