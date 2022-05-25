تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود مرة أخرى

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى يوم 8 جوان 2022، محاكمة الوزير السابق للسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، رفقة 7 متهمين، في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب والي ولاية تسيمسيلت..

ويحاكم بن مسعود و7 متهمين هم من إطارات ومديرين محليين بولاية ستغانم وهذا بعد أن أحال قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي، بتاريخ 18 أفريل الماضي ملف الوزير السابق عبد القادر بن مسعود ومن معه على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة التي قرر البت فيها بالتاريخ المذكور أعلاه.

الوزير السابق عبد القادر بن مسعود تم إيداعه الحبس المؤقت في 6 جوان 2021، بصفته واليا سابقا لولاية تيسمسيلت، حيث وجهت له تهم منح امتيازات غير مبررة للغير واستغلال النفوذ، وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، ليتم الإفراج عنه بتاريخ 15 جوان 2021، وهذا بعد استئناف هيأة الدفاع على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، والتي قدمت عريضة تتضمن عدم وجود أدلة وقرائن تدين موكلها.

وفي التفاصيل التي تضمنها ملف الحال فإن بن مسعود عندما كان على رأس ولاية تيسمسيلت منح 3 قطع أرضية لرجال أعمال للاستثمار، حيث أن القطعة الأولى منحت لإنجاز ملبنة والثانية لإنجاز حاضنة صناعية لتفقيس البيض، أما الثالثة فقد منحت لإنجاز مقر للمراقبة التقنية للمركبات على أساس أنها منحت من دون وجه حق، وهذا بناء على اعتراض مدير الفلاحة لولاية تيسمسيلت.

المتهم بن مسعود وخلال الاستماع إليه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، أكد أنه نفذ مراسلات مدير أملاك الدولة خلال منحه للقطع الأرضية، محل المتابعة، وأن سابقه على رأس الولاية وضع القطع الأرضية ضمن المخطط العمراني، إلا أن القاضي واجهه بالأدلة والقرائن على أساس أنه منح امتيازات غير مبررة ومن دون وجه حق لقطع أرضية لاستغلالها رغم طابعها الفلاحي، والقانون يمنع استغلالها في إنجاز مشاريع استثمارية على الشاكلة التي تم منحها.

وكانت لجنة من المفتشية العامة للمالية، تنقلت إلى عين المكان بولاية تيسمسيلت وأنجزت تقريرا أكد أن بن مسعود أمر بتنفيذ مراسلات مدير أملاك الدولة المتابع هو كذلك في قضية الحال.