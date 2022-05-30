تأجيل مهرجان المسرح المحترف إلى ديسمبر المقبل

في انتظار أن تستكمل المسارح الجهوية أعمالها يحياوي يكشف:

كشف محافظ مهرجان المسرح المحترف، محمد يحياوي، أن مهرجان المحترف تم تأجيله إلى شهر ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقررا مبدئيا في ما بين 19 جويلية إلى 2 أوت. وهذا في انتظار العودة التدريجية للمهرجان لموعده المعتاد سنويا نهاية شهر ماي.

وقال يحياوي إن إرجاء المهرجان في طبعته 15 إلى شهر ديسمبر المقبل، جاء بهدف إعطاء الفرصة للمهرجانات المحلية لعقد تصفياتها، وكذا المسارح الجهوية والتعاونيات المسرحية لإنهاء برامج إنتاجها، قبل أن تقوم لجنة الانتقاء بدراسة وتصفية الأعمال المؤهلة للمشاركة في مهرجان المحترف، وخاصة أن أغلب المسارح وحتى التعاونيات المسرحية لم تتمكن من إنهاء إنتاجاتها في الوقت المحدد والآجال المرجوة، بسبب مخلفات جائحة كورونا وما ترتب عليها من تأخيرات وإكراهات.

وأضاف محافظ المهرجان أن طبعة هذه السنة ستعرف، إضافة إلى العروض المسرحية، عقد نشاطات موازية، على غرار برنامج البيع بالتوقيع ومسرح الشارع وملتقيات عليمة، وينتظر أن تضبط اللجنة العلمية خطوطها. وفي ما يخص برنامج التكريمات الخاصة بطبعة هذا العام، فقد تقرر أن تكون على شرف الأسماء والقامات الفنية والمسرحية التي غادرت الحياة.