تأجيل مهرجان وهران للفيلم العربي إلى 2024

إعادة هيلكة مهرجان الجزائر الدولي للسينما وتصفية الديون.. مولوجي تكشف

كشفت وزيرة الثقافة صورية مولوجي عن تأجيل انعقاد دورة مهرجان وهران للفيلم العربي إلى 2024، وهذا قصد إعطاء الوقت الكافي للمحافظة للتحضير بشكل أفضل لطبعة العودة للمهرجان الذي توقف منذ 2018 وكذا للوزارة الوصية لتصفية ديون المهرجان وتسوية مستحقات المتعاملين.

وأضافت مولوجي في تصريح للشروق أن المحافظة الجديدة وتحت إشراف الوزارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة بعث مهرجان الفيلم العربي الذي يعتبر مكسبا للحركة السينمائية في الجزائر إلى بريقه، حيث قدمت المحافظة مجموعة أفكار قيد الدراسة سواء تعلق الأمر ببرمجة الأفلام أو تنظيم تظاهرات مهنية على الهامش بحضور المهنيين.

وأضافت الدكتورة مولوجي أن الوزارة تولي أيضا أهمية لمهرجان الجزائر الدولي للسينما، حيث تعود التظاهرة في الطبعة المقبلة بدون كلمة ملتزم ويكتفي فقط بتسمية مهرجان الجزائر الدولي للسينما مع توسيعه وإعداد برنامج محكم سواء تعلق الأمر باختيار الأفلام أو البرنامج المرافق.

كما تجري أيضا التحضيرات على قدم وساق لإعطاء مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي أبعاده، حيث اقترحت ايطاليا كضيف شرف الدورة مع بداية استقبال الأفلام التي وصلت إلى أكثر من 800 فليم.

وشددت مولوجي على أهمية إشراك الولاة والجماعات المحلية في التحضير وإدارة المهرجانات مع العمل على السير تدريجيا إلى خيار جعل هذه المهرجانات جزءا من النسيج الاقتصادي الوطني وهذا بالاجتهاد في البحث عن سبل تمويل خارج ميزانية الوصاية لتحقيق الإضافة المرجوة من هذه التظاهرات وهي الترويج للموروث الثقافي والسياحي للجزائر والمساهمة في النهضة الاقتصادية.

للإشارة كانت آخر طبعة لمهرجان وهران في 2018 وقد فاقت مديونية المهرجان ستة ملايير سنيتم قبل أن تنهي بن دودة الوزيرة السابقة للثقافة مهام صديقي وتعين مكانه المدير السابق للتلفزيون أحمد بن صبان ويخلفه في عهد مولوجي الفنان عبد القادر جريو.