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رياضة

تأجيل مواجهة شباب بلوزداد والأهلي المصري

عمر سلامي
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تأجيل مواجهة شباب بلوزداد والأهلي المصري
أرشيف
لقطة من مباراة لقاء الذهاب بين الأهلي وبلوزداد

يقترب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” من الإعلان عن تأجيل مواجهة شباب بلوزداد أمام الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن تجري مباراة شباب بلوزداد و ضيفه الأهلي المصري، يوم 19 من الشهر الجاري.

وتأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة، ليواجه نادي فلومينيسي، يوم 18 ديسمبر الجاري ( الاثنين المقبل).

وفاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بن زيمة الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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