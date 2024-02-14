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رياضة

تأجيل هذه المباراة في القسم الثاني

الشروق الرياضي
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تأجيل هذه المباراة في القسم الثاني

تأجّلت مباراة فريق أولمبي أقبو وضيفه نادي شباب باتنة، إلى تاريخ غير مُعلن عنه.

وكان يُفترض تنظيم هذه المباراة الجمعة المقبلة، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر. لِحساب الجولة الـ 16 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

وجاء التأجيل بِسبب قرار اتّخذته سلطات ولاية بجاية، دون تقديم توضيح من قبل رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة.

وبعد انتهاء مرحلة الذّهاب، يتصدّر أولمبي أقبو لائحة الترتيب بِرصيد 38 نقطة، ويشغل شباب باتنة المركز الثالث بِمجموع 29 نقطة.

وكان لقاء الذّهاب في الـ 29 من سبتمبر الماضي، قد انتهى لِمصلحة الفريق المحلّي شباب باتنة بِثلاثية نظيفة.

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