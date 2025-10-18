-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تأخر أشغال جسر دالي إبراهيم.. جلاوي ورابحي يتدخلان

الشروق أونلاين
تأخر أشغال جسر دالي إبراهيم.. جلاوي ورابحي يتدخلان
وزارة الأشغال العمومية
جانب من التدخل

أصدر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، تعليمات فورية بضرورة الانتهاء من أشغال الجسر المؤدي إلى دالي إبراهيم وفتح حركة المرور على الطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط بين الدار البيضاء وزرالدة في الاتجاهين مساء الجمعة، مع تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان انسيابية السير.

وجاءت هذه التعليمات خلال زيارة ميدانية عاجلة قام بها الوزير، رفقة الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، لمتابعة أشغال وضع السطح المعدني للجسر المؤدي إلى دالي إبراهيم، وذلك بعد التأخر المسجل في إعادة فتح الطريق، الذي كان مبرمجًا على الساعة الثانية زوالًا عقب انطلاق عملية تركيب السطح المعدني منذ ليلة الخميس.

وشارك في الزيارة المدير العام للأشغال العمومية بالوزارة، ومدير القطاع بالعاصمة، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار والرؤساء المديرين العامين لفروعه المتخصصة في المنشآت الفنية والأشغال العمومية.

كما شدد الوزير على ضرورة تنظيف موقع التدخل فورًا، وتوسيع مقطع الأشغال، وتحويل مسار ممر العاشور بصفة مؤقتة، إضافة إلى استكمال أشغال اللحام الخاصة بالجسر العلوي لإزالة كل العوائق وضمان انسيابية حركة المرور في المنطقة.

