تأخر الحصول على مواعيد الفيزا.. المدير الاقليمي لمركز” تي أل أس كونتاكت” يوضح

أرجع بسام الميساوي، المدير الإقليمي لمركز ”تي أل أس كونتاكت” بشمال أفريقيا، أسباب تأخّر الحصول على مواعيد الفيزا، إلى الضغط الحاصل على مستوى مراكز الطلبات.

وكشف الميساوي في مداخلة هاتفية خلال برنامج “ميدي شو” لإذاعة موزاييك التونسية أنّ نسبة طالبي التأشيرة ارتفعت في الأعوام الأخيرة، خاصّة بعد جائحة كوفيد-19، قائلا “أصبح العرض لا يكفي الطلب..”.

وأضاف قائلا: “المواعيد تُعطى في أوقات معيّنة، وليست اعتباطية.. والضغط الحاصل مع جميع السفارات في مختلف بلدان العالم وليس في شمال افريقيا فقط”.

ونوّه الميساوي إلى أنّ ”تي أل أس كونتاكت” لا تتعامل مع الوكالات، وكلّ معاملاتها تتمّ بصفة مباشرة مع القنصلية ومن تحت سلطتها، لا غير ذلك.

وأضاف: “لا اتّفاقية بيننا وبين أيّ وكالة أو وسيط.. هذه الوكالات تستغل الضغط الحاصل للقيام بتدخّلات..”.

وأشار المتحدّث إلى أنّ عملية تقديم طلب للحصول على موعد لطالبي التأشيرة، تستدعي فتح حساب يتضمّن الاسم واللقب ورقم جواز السفر الذي يسجّل لمرّة واحدة.

أوضح أنّ ”تي أل اس كونتاكنت” لا تتدخّل في حقّ السفر وصلاحية التأشيرة، وتتمثّل مسؤوليتها في استقبال المعلومة وقبول الملف والبصمات والمبلغ المالي، ثمّ تُوجّه الملف إلى القنصلية لتُقرّر ما تراه مناسبا.

وأضاف: “بعد أن تستكمل القنصلية الإجراءات، تُرجع لنا الملف ونحن نسلّمه للمعني بالأمر”.

وتابع: “لا مصلحة لنا في عدم قبول الطالبات أوتأخير المواعيد.. ونحن شركة خاصّة، مستحقاتنا المالية متأتية من الملفات التي تقدّم لنا”.