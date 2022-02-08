تأخر الكشف المبكّر يرفع وفيات السرطان بالجزائر

دراسة حديثة صدرت عن المعهد السويدي لاقتصاد الصحة

كشف تقرير حديث، صدر بداية شهر فيفري الجاري، عن المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، شمل تسعة بلدان من الشرق الأوسط وإفريقيا، من بينها الجزائر، عن ارتفاع معدلات الوفيات بسبب مرض السرطان في الجنوب الجزائري، بسبب تأخر الكشف المبكّر عن المرض، مرجعا ذلك إلى غياب الوعي لدى المرضى وذويهم حول أنواع السرطان المختلفة، وكيفيات الوقاية التي من شأنها التخفيف من معدلات الوفيات السنوية. كما لفت التقرير إلى ضرورة تقييم الخطة العملية والمالية للجزائر لمكافحة المرض في الفترة التي تدوم إلى غاية سنة 2040.

نقص الرعاية الصحية بالجنوب ساعد على ارتفاع الإصابات

ولفتت الدراسة، التي اطلعت عليها “الشروق”، الانتباه إلى أنّ من بين أسباب ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض السرطان، بالجزائر، التفاوت في الدخل والتعليم وإمكانية الوصول إلى العلاج، التي تعتبر عوامل رئيسة لانخفاض معدلات الوفيات، خاصة بالجنوب الجزائري والمناطق النائية، على غرار عامل العمر، والإعاقة، ونمط الحياة، التي أثرت بشكل فعال على توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان. كما دعت الجهات المشاركة في التقرير، علاوة عن الشركات المبتكرة في مجال صناعة الأدوية، إلى ضرورة توفير الجزائر لبيانات دقيقة حول أسباب ارتفاع حالات المرض بالمنطقة، بالإضافة إلى عامل الاستثمار في رعاية مرضى السرطان من طرف المسؤولين.

وعاد التقرير الذي شمل كلا من الجزائر، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، على غرار السعودية، وجنوب إفريقيا، والإمارات، إلى أن مرض السرطان يعد السبب الرئيس الثالث للوفيات في هذه البلدان، وأنه السبب الرئيس الثاني بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. كما شمل التقرير جميع جوانب مكافحة السرطان، المتمثلة في طرق الوقاية والفحص والتشخيص والعلاج والنجاة من المرض. وقدم توصيات خاصة بكل بلد حول كيفية تحسين الحالة الراهنة لرعاية مرضى السرطان في البلدان المعنية بالدراسة.

وقالت الدراسة إن حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا التي شملت الدول المعنية، يمكن أن ترتفع إلى 720.000 بحلول عام 2040، فضلا عن وجود عوامل النمو السكاني، والشيخوخة بين أفراد المجتمع، والتغيرات في نمط الحياة، التي تساهم جميعها- يضيف التقرير- في زيادة انتشار المرض وحالات الإصابة به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصورة أسرع من أي مكان آخر في العالم.