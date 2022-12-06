تأخر نهائي الحاويات بميناء جن جن.. الوزير يهدد باتخاذ إجراءات صارمة  

حدد وزير النقل كمال بلجود، الاثنين، نهاية العام الجاري كأقصى أجل لحل النزاع القائم بين إدارة ميناء جن جن (جيجل) والشريك الكوري الجنوبي ”هيونداي” المكلف بإنجاز مشروع نهائي الحاويات بذات الميناء.

وأكد بلجود لدى استماعه لعرض حول مشروع نهائي الحاويات ونهائي المعادن بميناء جن جن، خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية جيجل، أن النزاع القائم بين الطرفين والذي استمر لمدة خمس سنوات ”وجب حله قبل نهاية العام الجاري وإلا سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتسبب في هذا التأخر“.

وأضاف الوزير، بأن نهائي الحاويات يعتبر رئة الميناء ورئة الاقتصاد الوطني وأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لهذا المشروع، لما له من انعكاسات إيجابية ومردودية حقيقية مستقبلا.

وواصل وزير النقل، بأن صاحب المشروع ممثلا في ميناء جن جن والشريك الكوري الجنوبي هيونداي “قد التزما بإيجاد حلول للوضعية الحالية خلال أيام” وإلا سيتم فسخ العقد وتعويض الشركة المنجزة بشركات أخرى محلية خاصة وأنه لم يبق الكثير لاستكمال المشروع.

وذكر وزير النقل، بأن نهائي الحاويات بعمق 17 مترا سيسمح باستقبال البواخر الكبرى والتكفل بها في مدة زمنية قصيرة ومن ثم ضمان موارد إضافية بالعملة الصعبة خاصة وأن تأخر التكفل بالبواخر على مشارف الموانئ الجزائرية “ينجر عنه توابع لاسيما دفع غرامات التأخر“.