تأخر وصول أول شحنة من عجول الذبح الايرلندية

وزارة الفلاحة تستنفر مصالحها

استنفرت وزارة الفلاحة مصالحها لتسريع عملية استيراد عجول الذبح الايرلندية التي تأخرت عن أول موعد تسليم كان مقررا أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر متطابقة لـ “الشروق”، عن تأخر وصول أول شحنة من عجول الذبح الأيرلندية إلى الجزائر في اطار المناقصة الدولية التي أطلقتها شركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، والذي كان مقررا في 9 مارس الجاري عبر ميناء العاصمة.

وحسب ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل فان دفتر شروط المناقصة (نشرت الشروق تفاصيله في عدد سابق)، نص على أن أول تسليم لعجول الذبح كان من المفروض أن يتم أمس الأربعاء عبر ميناء العاصمة بمجموع 1000 رأس من أصل أربعة آلاف.

وتقول المصادر التي نقلت الخبر إن وزارة الفلاحة استنفرت مصالحها قصد تسريع عملية تسليم العجول المستوردة، مشيرة إلى أن هناك تخوف من حلول شهر رمضان الذي يفصلنا عنه 20 يوما فقط، وعدم طرح لحوم العجول الايرلندية الموجهة للذبح في السوق الوطنية لتوفير هذه المادة للمواطنين من جهة، ومحاولة كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي تشهده اللحوم الحمراء من جهة أخرى، ما يعني أن تسويق اللحوم الحمراء بـ 1200 دينار للمواطنين في رمضان قد بات أمرا يصعب تحقيقه.

وأفاد مصدر رسمي بميناء الجزائر لـ”الشروق” أنه لا توجد أي شحنة من العجول الايرلندية وصلت إلى المؤسسة أمس الأربعاء أو اليوم الخميس، ولا توجد أي شحنة مبرمجة في الأيام القادمة.

ويعود هذا التأخر حسب مصادر بقطاع الفلاحة إلى بطء عملية إطلاق المناقصة الدولية لاستيراد 4000 عجل موجه للذبح، حيث أطلقت شركة الجزائرية للحوم الحمراء “الفيار”، فرع المجمع العمومي “أغرولوغ”، مناقصة دولية في جانفي الماضي وحددت تاريخ 31 من الشهر ذاته كآخر اجل لتلقي العروض، لكن المناقصة ألغيت في 9 فيفري، وأطلقت أخرى جديدة قبل ذلك الموعد بيوم واحد أي في 8 فيفري 2022.