تأخير انطلاق المباراة من الثانية زوالا إلى الثامنة ليلا

نهائي ذهاب كأس الكاف بين يونغ آفريكانز - اتحاد الجزائر

تم تأخير انطلاق مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين يونغ آفريكانز واتحاد الجزائر، التي كانت مقررة بملعب “بن جامين مكابا” بدار السلام من الثانية زوالا إلى الثامنة ليلا، بحسب ما أعلن عنه النادي التنزاني على صفحته الرسمية في فايسبوك.

من جهة أخرى، انطلقت عملية بيع تذاكر دخول المباراة،حيث تراوحت الأسعار ما بين 2 و40 يورو.وتأهل الاتحاد إلى النهائي على حساب آساك ميموزا الإيفواري أما يونغ آفريكانز فقد تجاوز عقبة مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

وسيدير هذه المقابلة الحكم جون جاك نغامبو ندالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سيكون في مساعدته كل من الجنوب إفريقي زاكيلي توسي غرانفيل سيويلا (مساعد أول) وأوليفيي كابيني سافار من جمهورية الكونغو الديمقراطية (مساعد ثاني)، فيما سيكون الحكم الرابع الموريسي أحمد إمتهاز هييرالال. وتم تكليف الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو بتسيير بتقنية الفيديو المساعد “فار”، برفقة الجنوب إفريقي آكونا زينيت ماكاليما والسوداني محمد عبد الله ابراهيم.ويجرى إياب النهائي يوم السبت 3 جوان القادم بملعب 5 جويلية بالجزائر على الساعة الثامنة ليلا ويديره الحكم الموريتاني بيدا داهاني، فيما أسندت تقنية الفار إلى الثلاثي المصري محمود عاشور، ومواطناه محمد عادل السعيد، ومحمود أبوالرجال.