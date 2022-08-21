تأخير عودة التلاميذ إلى المدارس ضرورة بيداغوجية

الكناباست:

أكد، مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بأن واقع تحضيرات الدخول المدرسي المقبل، يفرض تأخير عودة التلاميذ إلى ما بعد النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح، مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية لـ”الشروق”، أن الغموض الذي يرافق الإعلان عن تاريخ الدخول المدرسي بالنسبة للتلاميذ، أصبح يشكل هاجسا وقلقا كبيرين في وسط الأولياء والأساتذة وكل أفراد الجماعة التربوية، باعتبار أن التاريخ المحدد من طرف الوزارة لعودة واستئناف الأساتذة وهو الـ31 أوت الجاري، يستفز أسلاك التدريس ويطرح عديد الأسئلة.

وأضاف المكلف بالإعلام بنقابة “الكناباست”، بأنه في ظل انعدام الخرائط التربوية في المؤسسات التعليمية وعدم الفصل في الترتيبات الاستثنائية المقرر اعتمادها خلال الموسم الدراسي 2022/2023، وتحديدا العمل بالتفويج من عدمه، فضلا عن عدم استلام المرافق التربوية الجديدة مع نقص للوسائل ونقص العمال والتأطير التربوي والإداري، قد أضفى ضبابية أكثر على ملف الدخول المدرسي، فيما طالب القائمين على الوزارة الوصية، بضرورة إيلاء تاريخ عودة التلاميذ عناية واهتماما خاصا لضمان دخول مستقر وآمن والذي لا يمكن أن يكون ذلك إلا بعد منتصف شهر سبتمبر المقبل.