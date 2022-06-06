تأخير مباراة بورندي أمام الكاميرون بـ24 ساعة

تفاديا لحدوث مناوشات مع الوفد الجزائري

فضّل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تغيير موعد إجراء مباراة منتخب بورندي أمام منتخب الكاميرون، لحساب تصفيات كاس إفريقيا 2023، وتأجيلها بـ24 ساعة، بعدما كانت مقررة في نفس الملعب والثلاثاء، مع مباراة تنزانيا والمنتخب الوطني الجزائري، بملعب “بنجامين ماكابا” بدار السلام، في الـ8 جوان الجاري.

وخوفا من إمكانية حصول مشادة بين الوفد الجزائر ونظيره الكاميروني حال تواجدهما في نفس الملعب، قرر الاتحاد الإفريقي تأخير مباراة بوروندي والكاميرون بـ 24 ساعة، وإجرائها في اليوم الموالي، الخميس 9 جوان.

وبهذا القرار، تفادى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدوث أزمة جديدة محتملة ما بين منتخبي الجزائر والكاميرون، في حالة جرت المباراتين في نفس اليوم وعلى نفس الملعب بدار السلام.

وكان “الكاف” قام في مرحلة أولى ببرمجة مواجهتي تنزانيا ضد الجزائر من جهة، وبوروندي ضد الكاميرون من جهة أخرى، في نفس اليوم، الأربعاء 8 جوان الجاري، بملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام عاصمة تنزانيا، وهذا بسبب عدم اعتماد ملعب بورندي لاحتضان المباراة.

ورغم مرور أكثر من شهرين على المباراة الفاصلة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ما تزال أثارها بادية على نفسية الجماهير الجزائرية، بسبب ما فعله الحكم الغامبي غاساما في هذه المباراة ومساهمته في إقصاء الجزائر من المونديال.

وكانت هذه المباراة أحدثت ردود أفعال متباينة ما بين جماهير البلدين، على خلفية اتهام الجزائريين للحكم غاساما بمساعدة الكاميرون في الفوز والتأهل للمونديال على حساب الجزائر.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم رفع تظلما إلى الإتحاد الدولي “الفيفا” ضد الحكم غاساما، في انتظار الفصل في مسألة رفع القضية على مستوى المحكمة الرياضية الدولية.