 تأخير موعد انطلاق المنافسة بيوم واحد

بطولة إفريقيا للأمم-2024 لكرة اليد

أكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد تغيير موعد انطلاق نهائي بطولة إفريقيا للأمم-2024 لكرة اليد- أكابر بيوم واحد حيث ستقام من 19 إلى 29 جانفي المقبل بمصر.وأفادت الهيئة الإفريقية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية: “تعلم الكونفدرالية الإفريقية بأن الطبعة الـ26لبطولة إفريقيا للأمم- رجال التي كانت مقررة بالقاهرة من 18 إلى 28 جانفي 2024، عرفت تغييرا بيوم واحد وستقام من 19 إلى 29 جانفي 2024”.ويجرى حفلسحب القرعة لبطولة إفريقيا للأمم -2024 لكرة اليد، يوم 15 نوفمبر2023.

للتذكير، كانت الاتحادية المصرية للكرة الصغيرة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن انطلاق النسخة الـ26 لكأس إفريقيا للأمم-2024 لكرة اليد (رجال) والمؤهلة أولمبياد-2024، أجل بـ24 ساعة، أي من 19 إلى 29 جانفي 2024.وأوضح أمين مال الهيئة الفدرالية المصرية، صالح عمرو “أن هذا التغيير يأتي بطلب من البلد المنظم، بسبب تزامن تاريخ 18 جانفي، مع إجراء مباراة مصر – غانا، لحساب الجولة الثانية لكان- 2023 (مؤجلة) لكرة القدم.مجلس إدارة الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد المجتمع مطلع شهر أفريل 2022، قد قبل ترشح مصر لتنظيم كان-2024 للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخها.وسيمثل المتوج بلقب كان-2024 القارة الإفريقية في دورة كرة اليد لأولمبياد-2024في باريس.

وجرت النسخة الـ 25 لبطولة إفريقيا للأمم، في شهر يوليو-2022 بمشاركة 13 منتخبا بعد انسحاب كينيا، حيث احتل على إثرها المنتخب الجزائري المركز الخامس في الترتيب النهائي.وتوج المنتخب المصري باللقب على حساب الرأس الأخضر (37-25) الذي بلغ لأول مرة في تاريخه المباراة النهائية للمنافسة.