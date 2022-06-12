تأخّر انطلاق مباراة “الخضر” وإيران

تأخّر انطلاق المباراة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الإيراني، مساء الأحد. بِنحو عشرين دقيقة.

وكان يُفترض أن تُجرى المباراة انطلاقا من الساعة التاسعة مساءً بِتوقيت قطر، والسابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وحسب الأصداء الواردة، فإن وصول “الخضر” إلى ملعب “سحيم بن حمد” بِالدوحة تأخّر، فيما تشهد العاصمة القطرية حرّا شديدا يقترب من درجة الـ 30.

ويُروّج أيضا على أن التأخّر تسبّب فيه سائق الحافلة، عِلما أن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم غير معنيّ بِهذا “المشكل”.

4 لاعبين لِأوّل مرّة

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الأحد، عن قائمة لاعبيه الأساسيين الذين سيُواجهون نظراءهم الإيرانيين ودّيا.

وضمّت القائمة 4 لاعبين يخوضون لِأوّل مرّة مباراة دولية في صفوف “محاربي الصّحراء”، وهم: حارس المرمى أنطوني ماندريا، والمدافعان حكيم زدادكة ومحمد الأمين توغاي، ومتوسط الميدان عبد القهار قادري.

ولفت الانتباه في لائحة بلماضي أيضا، منح متوسط ميدان فريق الميلان وبطل إيطاليا إسماعيل بن ناصر، شارة قائد الفريق، وهو أمر غير مسبوق.

وتشكّلت لائحة العناصر الأساسية لـ “الخضر” أمام إيران، كالتالي:

حراسة المرمى: أنطوني ماندريا.

خطّ الدّفاع: حكيم زدادكة، محمد الأمين توغاي، عبد القادر بدران، أحمد توبة.

خطّ الوسط: آدم زرقان، إسماعيل بن ناصر، عبد القهار قادري.

خطّ الهجوم: رشيد غزال، بلال براهيمي، رياض بن عياد.