تأخّر موعد نهائي الكأس يعكس خللا في برمجة البطولة الوطنية

اتّضحت إلى حدّ كبير ملامح تاريخ نهائي منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم، نسخة 2024-2025.

جاء ذلك على ضوء آخر المستجدّات بِشأن تسوية رزنامة المقابلات المتأخرة للبطولة الوطنية، وأجندة الجولات الثلاث المتبقية من هذه المنافسة.

ويُجرى النهائي بين الجارَين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، وهنا يُرجّح تنظيم المباراة في الخامس من جويلية المقبل.

وسبق إقامة هذا النهائي بِصفة متأخّرة في الخامس من جويلية ثماني مرّات، من أصل 54 مباراة.

وكانت الأولى بِهذا الشأن تتعلّق بِطبعة 1988-1989، التي تجمّدت بعد إجراء مقابلات ثمن النهائي، وذلك بِسبب كثافة المنافسات وازدحام جدول المقابلات، وتأجّلت بقية المنافسة لِتُستأنف في شهر ماي من عام 1990، وعرفت فوز وفاق سطيف في النهائي بـ (1-0) على مولودية باتنة.

أمّا الأخيرة منها، فكانت في نسخة 2016-2017، وشهدت فوز شباب بلوزداد في النهائي وبعد الوقت الإضافي بـ (1-0) على وفاق سطيف.

وفي طبعة 1999-2000، بُرمج النهائي في الفاتح من نوفمبر، بين وداد تلمسان وشباب بني ثور (1-2 للأخير).

عموما، يعكس هذا التأخّر في البرمجة معاناة اتحاد الكرة ورابطة اللعبة المحترفة “ورما” إداريا طال علاجه. إذا علمنا أن الموسم الحالي انطلق في الـ 19 من سبتمبر 2024، مع خلوّ النّسخة من “الظروف القاهرة”.