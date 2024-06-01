تأخّر 3 لاعبين عن تربّص “الخضر”

تأخّر 3 لاعبين دوليين جزائريين فقط من أصل 25، عن المشاركة في أوّل حصّة تدريبية للمنتخب الوطني مساء السبت.

وانتُظم المران داخل القاعة ثم بِميدان التدريب، للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، تحت إشراف النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. ودام قرابة ساعة ونصف الساعة، انطلاقا من الخامسة والنّصف مساءً.

وغاب عن الحصّة التدريبية كلّ من: المدافعَين محمد الأمين توغاي وكيفين قيطون ومتوسّط الميدان حسام عوّار.

وتنتظر توغاي وفريقه الترجي مواجهة النادي الإفريقي مساء الأحد في البطولة التونسية، ويلعب قيطون مع فريقه ماتز عصر اليوم ذاته إياب مواجهتَي السد للبطولة الفرنسية أمام فريق سانت إيتيان، بينما سافر عوّار مع فريقه روما الإيطالي إلى أستراليا وخاض مواجهة ودّية هناك أمام نادي ميلان آسي، وبِالتالي تأخّرت عودته إلى أرض الوطن.

وسيلتحق الثلاثي الوارد ذكره أعلاه بِتربّص “مُحاربي الصّحراء”، في الساعات القليلة المقبلة.