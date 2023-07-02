تأسيس جمعية “أصدقاء الثورة الجزائرية” هذا الإثنين

بحضور أزيد من 80 مشاركا..

تنعقد يوم غدٍ الإثنين، جمعية عامة تأسيسية لأصدقاء الثورة الجزائرية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وأعلمت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أن هذه الجمعية العامة التأسيسية سيحضرها أزيد من 80 مشارك من الجزائر ودول أخرى.

وستشهد الجمعية العامة انتخاب الرئيس ومكتبه التنفيذي، مع تدشين مقر جمعية “أصدقاء الثورة الجزائرية” بالجزائر العاصمة.

واقترح المشاركون في الملتقى الدولي الذي انعقد شهر ماي الماضي، تأسيس جمعية دولية لأصدقاء الثورة الجزائرية.

وهذا بهدف الحفاظ على الروابط المتينة بين الجزائر وأصدقاء ثورتها وصون الذاكرة التاريخية، ناهيك عن مواصلة النضال لتعزيز القيم السامية التي ناضلوا من أجلها.

وقد دشن الرئيس تبون يوم 5 جويلية الماضي معلم “أصدقاء الثورة الجزائرية” بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة. اعترافًا بفضل هؤلاء الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب الثورة الجزائرية.