تأسيس ناد للإعلاميين المهتمّين بتغطية فرص الاستثمار في الجزائر

أشرف وزير الاتصال محمد مزيان يوم الأربعاء على تكريم صحفيين متخصصين في الشأن الاقتصادي، بعد مشاركتهم في دورة تكوينية حول الاستثمار، من تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الوزارة.

واستفاد من هذه الدورة التكوينية أكثر من 60 صحفيا، من مختلف وسائل الإعلام المرئية، المكتوبة، الإلكترونية، والمسموعة من القطاعين العمومي والخاص، وعلى مدار شهر كامل.

وفي كلمته بالمناسبة، ثمّن الوزير هذه المبادرة “التي مكّنت الصحفيين من اكتساب المعلومات الكاملة والضرورية لفهم مسألة الاستثمار، والبيئة الاستثمارية في الجزائر”.

وأكد الوزير أن “هذه الدورة التكوينية تدخل في إطار مجهود جماعي، شمل عددا من الدورات التكوينية الأخرى، حول مواضيع مختلفة على غرار:

محاربة الرشوة،

الشفافية،

والأمن السيبراني”.

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى “خلق فضاء تواصل بين الوكالة ووسائل الإعلام، التي تلعب دورا هاما في ترقية الاستثمار في الجزائر والترويج له”.

“وباعتبار أن الجزائر تمتلك العديد من الإمكانيات التي تجعلها مستقطبة لأكبر الاستثمارات في العالم، فإنه من الضروري لوسائل الإعلام إبراز هذه المقوّمات”، يضيف المتحدث.

كما أعلن المسؤول ذاته عن “تأسيس ناد للإعلاميين الجزائريين المهتمين بمجال الاستثمار. الذي سيضمّ نخبة من الصحفيين المختصين في الشأن الاقتصادي، ليكون فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر”.