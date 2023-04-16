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تأشيرات قطر السياحية في ظرف 48 ساعة عبر منصة “هيّا”

الشروق أونلاين
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تأشيرات قطر السياحية في ظرف 48 ساعة عبر منصة “هيّا”
أرشيف
قطر

قررت السلطات القطرية إعادة إطلاق منصة “هيّا”، لتكون البوابة الوحيدة لإصدار التأشيرات السياحية لدخول البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في مؤتمر صحفي إن:”منصة هيّا ستصبح البوابة المخصصة لجميع التأشيرات السياحية المطلوبة لدخول دولة قطر”.

وأضاف يقول:“دولة قطر هي الوجهة الأكثر انفتاحا في تسهيلات منح التأشيرات بالمنطقة. ونسعى لجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030″.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنصة هيّا سعيد الكواري إن مدة التأشير السياحية عبر المنصة لا تقل عن 30 يوما، ويتمّ إصدارها في عضون 48 ساعة.

ولا يمكن تحويل التأشيرات الصادرة عبر منصة هيّا إلى تأشيرات عمل، يشير الكواري. مؤكدا استقبال طلبات التأشيرة عبر المنصة  من جميع الدول.

وتسمح قطر لمواطني الدول العربية بدخول أراضيها بعد إصدار تأشيرة سياحية عبر منصة “هيّا”، وذلك بمناسبة فعاليات قطر عاصمة السياحة العربية لعام 2023.

وأطلقت قطر بطاقة “هيّا” لتكون بمثابة تأشيرة دخول إلى دولة قطر خلال فترة المونديال. بحيث يتمّ الحصول عليها بعد اقتناء تذاكر المباريات.

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