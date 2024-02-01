تأشيرة التأهّل الأولمبية رقم “19” للجزائر

حجزت الجزائرية كارول بوزيدي، الخميس، تأشيرة التأهّل للألعاب الأولمبية 2024، في رياضة التجديف بِقارب الكانوي والكاياك.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة الأولمبياد، ما بين الـ 26 من جويلية والـ 11 من أوت المُقبلَين.

وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية إن كارول بوزيدي، ستُشارك في تخصّص سلالوم كانوي.

وتُشارك المُغتربة بِفرنسا كارول بوزيدي (39 سنة) بِاسم الرياضة الجزائرية منذ عام 2022، وقد سبق لها حيازة 3 ذهبيات وفضّية واحدة و3 برونزيات، بِزيّ منتخب فرنسا، في بطولتَي العالم وأوروبا.

وفي النّسخة الماضية عام 2021 من الأولمبياد بِالعاصمة اليابانية طوكيو (تأخّرت بِسنة، بِسبب جائحة “كورونا”)، مثّلت أميرة خريس الجزائر في رياضة التجديف بِقارب الكانوي كاياك.

إجمالا ولِحدّ الآن، نال 19 رياضيا جزائريا بطاقة المشاركة في الأولمبياد: التجديف والزوارق الشراعية (5)، الملاكمة (5)، وألعاب القوى (3)، والرّماية (3)، وسباق الدراجات (2)، والجمباز (1).

ويُمكن للقائمة أن ترتفع لاحقا، لِكون باب التصفيات ما زال مفتوحا في عديد الرياضات.