تأشيرة السعودية الإلكترونية لرعايا 8 دول جديدة
أعلنت السلطات السعودية يوم الأحد، عن إتاحة التأشيرة الإلكترونية لزيارة أراضيها، لرعايا 8 دول جديدة.
ويتعلق الأمر، حسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، بكل من: جنوب إفريقيا، المالديف، جورجيا، أذربيجان، طاجيكستان، قرغيزستان، ألبانيا، أوزبكستان، والمالديف.
التأشيرة التي يمكن استخراجها عبر خطوات بسيطة على الانترنت، تسمح لحامليها بزيارة السعودية للسياحة وأداء مناسك العمرة والأعمال.
في خطوة جديدة لمسيرتها في فتح أبوابها للعالم.. المملكة تمنح التأشيرات الإلكترونية لـ 8 دول جديدة#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/6NSNckzkNe
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 6, 2023