تأشيرة السعودية الإلكترونية لرعايا 8 دول جديدة

أعلنت السلطات السعودية يوم الأحد، عن إتاحة التأشيرة الإلكترونية لزيارة أراضيها، لرعايا 8 دول جديدة.

ويتعلق الأمر، حسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، بكل من: جنوب إفريقيا، المالديف، جورجيا، أذربيجان، طاجيكستان، قرغيزستان، ألبانيا، أوزبكستان، والمالديف.

التأشيرة التي يمكن استخراجها عبر خطوات بسيطة على الانترنت، تسمح لحامليها بزيارة السعودية للسياحة وأداء مناسك العمرة والأعمال.