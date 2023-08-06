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تأشيرة السعودية الإلكترونية لرعايا 8 دول جديدة

الشروق أونلاين
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تأشيرة السعودية الإلكترونية لرعايا 8 دول جديدة
أرشيف
السعودية

أعلنت السلطات السعودية يوم الأحد، عن إتاحة التأشيرة الإلكترونية لزيارة أراضيها، لرعايا 8 دول جديدة.

ويتعلق الأمر، حسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، بكل من: جنوب إفريقيا، المالديف، جورجيا، أذربيجان، طاجيكستان، قرغيزستان، ألبانيا، أوزبكستان، والمالديف.

التأشيرة التي يمكن استخراجها عبر خطوات بسيطة على الانترنت، تسمح لحامليها بزيارة السعودية للسياحة وأداء مناسك العمرة والأعمال.

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